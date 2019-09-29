Marmara'da sarsıntılar sürüyor

Son dakika... Marmara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara'nın doğusunda 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin Yalova ve İstanbul'da hissedildiğini açıkladı.
Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde büyük panik yaratmıştı. Bu deprem sonrası artçılar devam ediyor. Artçı deprem sayısı 300'ü geçti.
Öte yandan bu sabah saat 09.10'da Marmara Denizi Yalova yakınlarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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