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Marmara'da karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminin yükseklerine, kuvvetli karla karışık yağmur uyarısında bulundu.

DHA11 Ocak 2025 Cumartesi 14:57 - Güncelleme:
Marmara'da karla karışık yağmur bekleniyor
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizin batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, yarın öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya kesiminde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, İstanbul, Kocaeli, Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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