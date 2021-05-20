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Marmara'da parçalı bulutlu hava

Marmara Bölgesi'nin genelinde parçalı bulutlu hava öngörülüyor.

AA20 Mayıs 2021 Perşembe 09:28 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:28
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde parçalı, kuzeybatı kesimlerinde ise zamanla yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ilçeleri, gece ise Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli eseceğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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