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Marmara'da sağanak bekleniyor

Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin genelinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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Marmara Bölgesi'nin genelinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
 
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.
 
Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin genelinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak öngörülürken, doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
 
Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilen bölgede, yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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