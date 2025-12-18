İSTANBUL 13°C / 6°C
Güncel

Marmaraereğlisi'nde deniz 20 metre çekildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan deniz çekilmesi, dron ile görüntülendi.

18 Aralık 2025 Perşembe 11:04
Marmaraereğlisi'nde deniz 20 metre çekildi
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizin yaklaşık 20 metre çekilmesiyle ortaya çıkan görüntüler kaydedildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan deniz çekilmesi, dron ile görüntülendi. Sahil boyunca denizin yaklaşık 20 metre geri çekildiği net şekilde görülürken, normalde su altında kalan alanlarda oluşan kum adacıkları havadan çekilen görüntülerde dikkat çekti. Bazı noktalarda deniz tabanının tamamen ortaya çıktığı gözlemlendi.

Dron görüntülerinde sahil şeridinin genişlediği, denizin geri çekilmesiyle birlikte kıyı yapısının belirgin şekilde değiştiği görüldü. Bölgede yaşayan vatandaşlar, bu tür deniz çekilmelerinin yılın belirli dönemlerinde yaşandığını ifade ederken, durumun mevsimsel rüzgarlar, hava basıncı değişimleri ve gelgit benzeri doğal etkenlerden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

