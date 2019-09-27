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Marmaraereğlisi'nde eğitime ara verildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde eğitime bugün ara verildi.

  • AA
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Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem nedeniyle, kaymakamlık kararıyla, ilçe genelinde tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.

İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

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