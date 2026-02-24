İSTANBUL 14°C / 6°C
Güncel

Marmara'nın derinliklerindeki 51 yıllık sır çözülüyor... Yeni bulgular kayıt altına alındı

Türk Hava Yolları'na ait ve 30 Ocak 1975'te Marmara Denizi'ne düşen 'Bursa' adlı yolcu uçağının enkazına ait olabileceği değerlendirilen yeni parçalar bulundu. Çalışmalar çerçevesinde 5. dalış gerçekleştirilirken, uçağın gövdesine ait olduğu değerlendirilen metal parçalar su altından çekilen görüntülere yansıdı.

24 Şubat 2026 Salı 12:59
Marmara'nın derinliklerindeki 51 yıllık sır çözülüyor... Yeni bulgular kayıt altına alındı
30 Ocak 1975 tarihinde 42 kişiye mezar olan ve yarım asırdır ulaşılamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli F-28 uçağının enkazını arama çalışmaları sürüyor. Uçağın düştüğü dönemdeki teknik imkanların yetersizliği nedeniyle uçak bulunamamıştı. Deniz tabanındaki enkaz bütünlüğüne ulaşılamamış, çalışmalar sınırlı ölçekte kalmıştı. 51 yıl önce düşen uçağın enkazının bulunması çalışmaları gönüllüler tarafından yeniden yapıldı. Arama faaliyetleri kapsamında bölge tekrar taranmaya başlandı.

"SONAR VE DİP TARAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Sosyal medya üzerinden yürüttüğü çalışmalarla bilinen Nedim Kuru ve ekibi, Büyükçekmece ile Ambarlı açıklarına 5'inci kez daldı. Su altı görüntüleme robotu ve sonar cihazlarıyla yaklaşık 7 saat süren tarama yapıldı. Çalışmalarda deniz tabanında uçağa ait olabileceği değerlendirilen alüminyum nitelikli parçalar kayıt altına alındı. Nedim Kuru, yürütülen faaliyetlerde enkaz sahasının detaylı biçimde incelendiğini belirterek, elde edilen görüntülerin teknik analiz sürecine alınacağını ifade etti.

ANIT MEZAR İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Öte yandan Kuru'nun kazada hayatını kaybedenlerin anısına deniz içerisinde sembolik bir anıt alanı oluşturulması amacıyla İstanbul Valiliğine resmi müracaatta bulunulduğu öğrenildi.

