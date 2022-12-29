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Marmaray, Başkentray ve İzban yılbaşında ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 'ulaşımın omurgasını oluşturan' Marmaray, Başkentray ve İzban'ın yılbaşında ücretsiz olacağını belirterek, yılbaşı gecesi Marmaray'a ilave 4 seferin konulacağını bildirdi.

AA29 Aralık 2022 Perşembe 11:57 - Güncelleme:
Marmaray, Başkentray ve İzban yılbaşında ücretsiz
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle, İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban'ın yılbaşında ücretsiz olacağı aktarıldı.

1 Ocak saat 00.00'da başlayacak ücretsiz ulaşımın 24 saat devam edeceği ifade edilen açıklamada, vatandaşların yılbaşı gecesinde ulaşımını konforlu ve hızlı sağlamaları amacıyla Marmaray'da karşılıklı ikişer olmak üzere toplam 4 ek sefer konulduğu kaydedildi.

Hafta sonu seferlerine ek olarak Gebze'den 01.50 ve 02.20, Halkalı'dan 01.58 ve 02.28'de kalkacak şekilde seferlerin düzenlendiği vurgulanan açıklamada, İzban'da da ulaşım kolaylığı sağlamak için yılbaşı gecesi 6 ek seferin vatandaşlara hizmet vereceği belirtildi.

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