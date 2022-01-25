Marmaray çalışıyor mu, ne zamana kadar çalışıyor? Marmaray sefer saatleri 2022

25 Ocak 2022 Salı 13:59 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 13:59

Marmaray çalışıyor mu? sorusunun cevabı İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışının trafiği durma noktasına getirmesiyle birlikte merak edildi. Dün akşam saatlerinden bu yana pek çok vatandaş yollarda kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Marmaray seferlerinin ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Peki Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? İşte Marmaray sefer saatleri 2022

MARMARAY ÇALIŞIYOR MU, NE ZAMANA KADAR ÇALIŞIYOR?

İstanbul'da Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın sabaha kadar ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

ULAŞTIRMA BAKANI AÇIKLADI!

Twitter hesabından yaptığı açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu "İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir." dedi.

DÜN GECE SAAT 2'YE KADAR UZATILMIŞTI

Marmaray'dan daha önce yapılan açıklamada da yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek" açıklamasında bulundu.

MARMARAY SEFER SAATLERİ 2022

Marmaray sefer saatleri 26.01.2022 sabah 06.00'a kadar uzatıldı. Diğer günlerde se Marmaray sefer saatleri şu şekilde: