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Marmaray saldırganına hapis istemi

Marmaray'da çocuklarının yanında darbedilen babaya saldırarak burnunu kırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan şüphelinin 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

AA13 Haziran 2025 Cuma 16:30 - Güncelleme:
Marmaray saldırganına hapis istemi
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mayıs'ta, Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan D.E'ye (46), yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada yumrukla saldırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, olay günü müşteki D.E'nin yanında iki çocuğu ile Marmaray'a bindiği, aynı vagonda şüpheli E.D. ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen İ.A'nın yolcu olarak bulunduğu, müştekinin trene bindiği sırada biniş kapısında ayakta duran olayın tanığı Z.A. ile arasında kapı önünde durması nedeniyle sözlü tartışmanın başladığı belirtildi.

Z.A'nı tartışma esnasında ağlaması üzerine şüpheli E.D'nin müştekiye "Bayan şahsa bağırdın, ağlıyor. Herkesin içerisinde bu şekilde bağırman doğru olmadı, usulünce uyarabilirdin." dediği kaydedildi.

Akabinde İ.A'nın da sözlü tartışmaya dahil olduğu aktarılan iddianamede, E.D'nin müşteki D.E'yi kavga etmek için dışarıya çağırdığı, müştekinin ise yanında çocukları olması sebebiyle trenden inmediği, şüphelinin müştekiyi tren dışına çekiştirip, yüzüne doğru yumruk atarak, trenden indiği ve müştekinin şikayetçi olması üzerine soruşturmanın başlatıldığı anlatıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli E.D'nin trene biniş kapısında duran Z.A'ya bağırması üzerine müştekiyle kendisinin tartıştığını, müştekinin ona hakaret ettiğini, kendisinin de o anki gerginlikle müştekiye yumruk attığını söylediği belirtildi.

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda müşteki D.E'nin basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralandığı ifade edildi.

Şüpheli E.D. hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame değerlendirmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Öte yandan Z.A'nın da kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, yumruk yiyen babadan şikayetçi olması üzerine D.E. hakkında da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir soruşturma başlatılmıştı.

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