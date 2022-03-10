Marmaray seferleri iptal mi? Metro ve Marmaray kaça kadar açık?

10 Mart 2022 Perşembe 12:32 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 12:32

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından önlemler alındı. İşe gitmek için veya dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar ise toplu taşıma araçları olan otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray'ın çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Marmaray seferleri iptal mi? Marmaray kaça kadar açık? İşte Valiliğin aldığı kararlar doğrultusunda çalışan toplu taşıma araçları ve saatleri.

MARMARAY SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Metro ve Marmaray seferleri için İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden açıklamalar geldi. Bu açıklamalara göre Metro Ve Marmaray seferleri üzerinde bazı değişikliklere gidildi. Marmaray ve metro seferleri devam edecek olup, Marmaray saatleri uzatıldı. İşte detaylar..

MARMARAY KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul'da kar önlemleri nedeniyle Marmaray seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı. İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında saat 02.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerimiz 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02:00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." denildi.

METRO VE TRAMVAY ÇALIŞIYOR MU?

İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13.03.2022 Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır."