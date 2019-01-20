13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Marmaray seferlerine çalışma düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, entegrasyon, sinyalizasyon ve test çalışmaları dolayısıyla Marmaray seferlerinde düzenleme yapılacak. Ayrılık Çeşmesi İstasyonu, 21 Ocak gece saat 00.00'dan itibaren geçici olarak tren işletmeciliğine kapatılacak

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Söğütlüçeşme-Gebze ve Halkalı-Kazlıçeşme Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi Projesi kapsamında hatların, halen işletilmekte olan Marmaray hatları ile entegre edilmesi, sinyalizasyon ve test çalışmalarının yapılması için Ayrılık Çeşmesi İstasyonu, 21 Ocak gece saat 00.00'dan itibaren geçici olarak tren işletmeciliğine kapatılacak.
 
Çalışmalar tamamlanıp Ayrılık Çeşmesi İstasyonu yeniden açılana kadar Marmaray trenleri, Üsküdar-Kazlıçeşme arasında işletilecek.
 
Yolcuların, Ayrılık Çeşmesi-Üsküdar arasındaki seyahatleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İETT tarafından otobüs seferleri gerçekleştirilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı, Afganistan´da ''Kayseri Muhacir Kampı'' kurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Marmaray seferlerine düzenleme

Marmaray seferlerine düzenleme

Avrasya pazarına Türk damgası

Avrasya pazarına Türk damgası

ABD'li kadınlar sokağa döküldü

ABD'li kadınlar sokağa döküldü

Uzmanlardan '#10yearchallenge' akımı uyarısı

Uzmanlardan '#10yearchallenge' akımı uyarısı

Terör örgüt Afrin'de sivilleri hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Terör örgüt Afrin'de sivilleri hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Türkiye 'Zeytin Dalı' şehitlerini anıyor

Türkiye 'Zeytin Dalı' şehitlerini anıyor

Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosundan müjdeli haber

Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosundan müjdeli haber

'Türkiye'de FETÖ örgütünün beli kırılmıştır'

'Türkiye'de FETÖ örgütünün beli kırılmıştır'
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye Zeytin Dalı şehitlerini anıyor

Türkiye Zeytin Dalı şehitlerini anıyor

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

'Bence Nanay' İstanbul'da!

'Bence Nanay' İstanbul'da!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA