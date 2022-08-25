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Marmara'ya 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde yarın için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

DHA25 Ağustos 2022 Perşembe 15:32 - Güncelleme:
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Edirne'nin güney ilçelerinde (Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü, Meriç) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağının tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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