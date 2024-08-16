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Marmara'ya 'sıcaklık artacak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, 19 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 3 ila 5 derece artacağını bildirdi.

DHA16 Ağustos 2024 Cuma 13:21 - Güncelleme:
Marmara'ya 'sıcaklık artacak' uyarısı
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; pazartesi gününden itibaren artacak hava sıcaklıklarının gelecek hafta boyunca bölgede mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi. İlerleyen günlerde bazı illerde en yüksek sıcaklıkların, İstanbul'da 31-33, Kocaeli'de 32-35, Sakarya'da 32-35, Yalova'da 31-36, Edirne'de 35-39, Kırklareli'de 33-37, Tekirdağ'da 30-36 derece aralıklarında olacağı tahmin ediliyor. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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