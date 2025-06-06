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  • Marmaray'da babaya yumruk atan kişi ilk kez konuştu: Genç kızı defalarca kez aşağıladı
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Marmaray'da babaya yumruk atan kişi ilk kez konuştu: Genç kızı defalarca kez aşağıladı

Marmaray'da babaya yumruk atan Ekrem Dur tahliye olduktan sonra ilk kez konuştu. Ekrem Dur, Deniz Eroğlu'nun genç kızı defalarca kez aşağılayarak ağlattığını ve o dakikadan sonra gözünün çocukları görmediğini kendini tutamayarak yumruk attığını söyledi.

HABER MERKEZİ6 Haziran 2025 Cuma 08:29 - Güncelleme:
Marmaray'da babaya yumruk atan kişi ilk kez konuştu: Genç kızı defalarca kez aşağıladı
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Geçtiğimiz hafta iki çocuğuyla Marmaray'a binen Deniz Eroğlu ile diğer yolcular Ekrem Dur ve İbrahim Aktan arasında yaşanan kavga sosyal medyada epeyce tartışılmış, Eroğlu'na yumruk atan Ekrem Dur tutuklanmış, sözlü tartışmada bulunan İbrahim Aktan ise hedef gösterilerek linç edilmişti.

Eroğlu'nun trene binerken kapının girişinde bekleyen Zehra A.'ya uzun süre hakaret ettiği ve bu sebeple tartışmanın başladığı ise sonradan ortaya çıkmıştı.

Zehra A., Deniz Eroğlu'ndan şikayetçi olurken, Ekrem Dur tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Dur, Habertürk'e konuşarak olayın arka planını anlattı.

Ekrem Dur, Deniz Eroğlu'nun Zehra A.'yı defalarca kez aşağıladığını, genç kızı ağlattığını ve o dakikadan sonra gözünün çocukları görmediğini kendini tutamayarak yumruk attığını söyledi.

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