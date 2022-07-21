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Marmaray'da iki yolcu arasında tekmeli yumruklu kavga

Marmaray'da iki yolcu arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

DHA21 Temmuz 2022 Perşembe 11:43 - Güncelleme:
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Olay, sabah saatlerinde Maltepe, Marmaray'da meydana geldi. İki yolcu arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer yolcular kavgayı ayırmak istedi. Marmaray'ın, istasyonda durmasıyla bazı yolcuların "Güvenlik yok mu?, Güvenliğe haber verin?" diye bağırdıkları görüldü. Diğer yolcuların da araya girmesiyle duran kavga, taraflardan birinin diğerine "Seni bıçaklarım" demesiyle tekrar başladı. Kavga iki kişinin Marmaray'dan inmesiyle son buldu. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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