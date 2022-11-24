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Marmaray'da teknik arıza

Marmaray sisteminde meydana gelen teknik bir aksama nedeniyle Halkalı-Göztepe durakları arasında seferle yapılamadı, Gebze-Erenköy durakları arasında ise gecikmeli olarak yapıldı.

IHA24 Kasım 2022 Perşembe 09:26 - Güncelleme:
Marmaray'da teknik arıza
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Bugün sabah saatlerinde Marmaray'da meydana gelen teknik bir aksama nedeniyle bazı duraklarda seferle yapılamadı. Halkalı-Göztepe durakları arasında seferler bir süreliğine yapılamazken, Gebze-Erenköy durakları arasında ise gecikmeli olarak yapıldı. Aksama nedeniyle Marmaray duraklarında ve peronlarda vatandaş kalabalığı oluştu.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Daha sonra yapılan açıklamada ise, "Marmaray seferlerimiz Feneryolu İstasyonunda aktarmalı olarak devam etmektedir" denildi.

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