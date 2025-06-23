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Marmaray'da yol tarifi kavgaya dönüştü! Yumruklar ve küfürler havada uçuştu

Marmaray istasyonu çıkışında bir genç ve yaşlı vatandaş arasında yol tarifi yüzünden kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

İHA23 Haziran 2025 Pazartesi 14:13 - Güncelleme:
Marmaray'da yol tarifi kavgaya dönüştü! Yumruklar ve küfürler havada uçuştu
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Olay, Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonu çıkışındaki otobüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, durakta bekleyen bir genç ile yaşlı bir vatandaş arasında gerçekleşen 'yol sorma' konuşması, nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü bir anda kavgaya dönüştü.

KÜFÜRLER VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Vatandaşlar çıkan arbedeyi ayırmaya çalışırken olay yerindeki gençlerin de dahil olmasıyla kavga giderek büyüdü. Olaya müdahale edildiği esnada kavganın taraflarından biri olan gencin ise, kendisine küfür edilmesi üzerine hızını alamayarak yumruklarla saldırdığı görüldü.

"BEYEFENDİ, ONUN KÖTÜ BİR NİYETİ YOK LÜTFEN BIRAKIN"

Bir anda büyüyen kavga, vatandaşlar arasında paniğe neden olurken, taraflar uzun süren çabaların ardından güçlükle sakinleştirilebildi. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, kavga esnasında bir şahsın, "Beyefendi, onun kötü bir niyeti yok lütfen bırakın" dediği duyuldu.

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