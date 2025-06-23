Marmaray'da yol tarifi kavgaya dönüştü! Yumruklar ve küfürler havada uçuştu

Olay, Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonu çıkışındaki otobüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, durakta bekleyen bir genç ile yaşlı bir vatandaş arasında gerçekleşen 'yol sorma' konuşması, nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü bir anda kavgaya dönüştü.

Vatandaşlar çıkan arbedeyi ayırmaya çalışırken olay yerindeki gençlerin de dahil olmasıyla kavga giderek büyüdü. Olaya müdahale edildiği esnada kavganın taraflarından biri olan gencin ise, kendisine küfür edilmesi üzerine hızını alamayarak yumruklarla saldırdığı görüldü.

Bir anda büyüyen kavga, vatandaşlar arasında paniğe neden olurken, taraflar uzun süren çabaların ardından güçlükle sakinleştirilebildi. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, kavga esnasında bir şahsın, "Beyefendi, onun kötü bir niyeti yok lütfen bırakın" dediği duyuldu.