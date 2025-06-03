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Marmaray'daki olayın perde arkası! Başörtüsünü hedef almış: Sizden her yerde var!

Marmaray'daki kavganın perde arkası deşifre olurken, yumruk yiyen adamla tartışma yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı. Genç kız, yumruk yiyen adamın başörtüsünü kastederek 'Sizden her yerde var, sürekli ayak altındasınız' dediğini aktardı.

HABER MERKEZİ3 Haziran 2025 Salı 14:00 - Güncelleme:
Marmaray'daki olayın perde arkası! Başörtüsünü hedef almış: Sizden her yerde var!
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Marmaray'da yaşanan tartışmada yanından çocukları bulunan bir kişi yumruklu saldırıya uğramıştı. Yumruk yiyen adamla tartışma yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı.

A Haber'in haberine göre, genç kız ifadesinde şunları kaydetti:

Şahıs trene binerken "çekil buradan, neden burada duruyorsun, geçemiyorum" dedi. Ben kendisine "Abi özür dilerim, tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim" dedim. Yakın mesafeme gelerek konuşmaya devam etti. Başörtümü kastederek "sizden her yerde var, sürekli ayak altındasınız" dedi. Trende indiğimde de ağlıyordum, bana yardımcı olan kişi telefonumdan ailemi arayıp çağırdı.

Türkiye'nin konuştuğu Marmaray saldırısında olay bambaşka çıktı

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