Marmaray'da yaşanan tartışmada yanından çocukları bulunan bir kişi yumruklu saldırıya uğramıştı. Yumruk yiyen adamla tartışma yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı.

A Haber'in haberine göre, genç kız ifadesinde şunları kaydetti:

Şahıs trene binerken "çekil buradan, neden burada duruyorsun, geçemiyorum" dedi. Ben kendisine "Abi özür dilerim, tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim" dedim. Yakın mesafeme gelerek konuşmaya devam etti. Başörtümü kastederek "sizden her yerde var, sürekli ayak altındasınız" dedi. Trende indiğimde de ağlıyordum, bana yardımcı olan kişi telefonumdan ailemi arayıp çağırdı.

Türkiye'nin konuştuğu Marmaray saldırısında olay bambaşka çıktı