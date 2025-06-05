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  • Marmaray'daki şiddet olayında yeni gelişme: Mahkemeden karar çıktı
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Marmaray'daki şiddet olayında yeni gelişme: Mahkemeden karar çıktı

İstanbul Maltepe'de çocuklarının yanında darbedilen babaya saldırarak burnunu kırdığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli, avukatının itirazı üzerine tahliye edildi.

AA5 Haziran 2025 Perşembe 19:21 - Güncelleme:
Marmaray'daki şiddet olayında yeni gelişme: Mahkemeden karar çıktı
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Marmaray'da 31 Mayıs'ta iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E'nin (46), yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verilen şüpheli E.D'nin avukatı, müvekkilinin tutukluğuna itirazda bulundu.

İtirazı kabul eden Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli E.D'nin dün tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E, yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada yumruklu saldırıya uğramıştı.

D.E'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alınmıştı.

Yumruk atan E.D. tutuklanırken, İ.A. serbest bırakılmıştı.

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