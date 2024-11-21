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  • Marmaris açıklarında 22 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
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Marmaris açıklarında 22 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, fiber karinalı lastik botta çocukların da aralarında bulunduğu 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 21:02 - Güncelleme:
Marmaris açıklarında 22 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sahil güvenlik mobil botu tarafından ilçe açıklarında fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 12'si çocuk 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Zanlılar, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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