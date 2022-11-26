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Marmaris açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'da yer alan bilgilere göre; Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA26 Kasım 2022 Cumartesi 23:25 - Güncelleme:
Marmaris açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.09'da Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,06 kilometre derinlikte meydana geldiği ve en yakın yerleşim yerine 154 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.

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