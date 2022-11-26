Marmaris açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.09'da Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,06 kilometre derinlikte meydana geldiği ve en yakın yerleşim yerine 154 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.

