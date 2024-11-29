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Marmaris açıklarında sürüklenen teknedeki 20 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen fiber teknedeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA29 Kasım 2024 Cuma 20:36 - Güncelleme:
Marmaris açıklarında sürüklenen teknedeki 20 göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

7'Sİ ÇOCUK 20 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil güvenlik ekipleri, fiber teknedeki 7'si çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Şüpheli, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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