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  • Marmaris Belediyesi'nden Şahan Gökbakar'ın denize sıfır kaçak villasıyla ilgili pes dedirten açıklama
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Marmaris Belediyesi'nden Şahan Gökbakar'ın denize sıfır kaçak villasıyla ilgili pes dedirten açıklama

Marmaris'te denize sıfır villasının önüne iskele kurup 'özel mülktür' yazısı asarak vatandaşa koyu kapatan oyuncu Şahan Gökbakar'ın söz konusu villasının kaçak olduğu tespit edilerek yapı kayıt belgesi iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uyarısı sonrası kaçak villaya giden Marmaris Belediyesi'nin 'İçeri giremedik' açıklaması şaşkına çevirdi.

10 Eylül 2024 Salı 08:44 - Güncelleme:
Marmaris Belediyesi'nden Şahan Gökbakar'ın denize sıfır kaçak villasıyla ilgili pes dedirten açıklama
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Muğla Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 24 Kasım 2022 tarihli yazısı ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 15 Mart 2021 tarihli yazısında belirtilen "yapılması mümkün olmayan izinsiz yapılaşma" gerekçesiyle Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen villanın yapı kayıt belgesini iptal etti.

Marmaris Belediyesi, Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen villaya teknik ekiplerin inceleme için gittiklerini ancak bahçe kapısının kapalı ve kilitli olması, etrafının kesici tel örgülerle çevrili olması sebebiyle içeri giremediklerini bildirdi.

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