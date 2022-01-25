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Marmaris-Fethiye karayolu ulaşıma kapandı

Muğla'da etkili olan kar yağışı sonrası Merkez ilçe Menteşe'den Marmaris ve Fethiye'ye ulaşımın sağlandığı karayolu trafiğe kapandı.

IHA25 Ocak 2022 Salı 04:37 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 04:38
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Muğla'da gece saat 23.00'dan sonra Datça'dan başlayarak Marmaris, Bodrum, Ula ve merkez ilçe Menteşe'de yağan kar sonrası merkez ilçe Menteşeden Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye'ye ulaşımın sağlandığı tek karayolu yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapandı.

Menteşe çıkışında Devrant yokuşu ve Ula girişindeki ışıklı döner kavşakta trafik ekipleri Marmaris ve Fethiye istikametine seyredecek araçlara geçiş izni vermedi. Ayrıca, Menteşe'den Denizli istikametine seyredecek araçlara da kar yağışının başladığı saatlerde zincirsiz izin verilmezken gece saatlerinde bu yol da ulaşıma kapatıldı.

Yol üzerinde çok sayıda araç beklerken, kapanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması için Karayoları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bilgi verildi.

  • Marmaris-Fethiye karayolu

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