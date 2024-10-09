Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nde 29 Temmuz 2021'de başlayan yangın 9 gün sürmüş, 9 bin 52 hektar ormanlık alan kül olmuştu. İlçe tarihinin en büyük orman yangını felaketinin çıkış nedeni olarak, değişik iddialar ileri sürüldü. Aradan üç seneyi aşkın bir süre geçmesine rağmen resmi açıklama yapılmadı. Marmaris'ten bir vatandaş, CİMER'e yazarak, ilgili soruşturmanın akıbeti, yangını çıkaranların tespit edilip edilmediği, davaya dönüşüp dönüşmediği ve dava açıldıysa sonuçlanıp sonuçlanmadığı hakkında bilgi istedi.

KOVUŞTURMAYA YER YOK

Yanıt Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nden geldi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yangını sayıları belirtilmeyen çocukların çıkardığının tespit edildiğinin kaydedildiği cevap yazısında şu sözlere yer verildi: Yangına sebep olan çocukların yaşlarının küçük olması nedeniyle, savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bunun üzerine müdürlüğümüzce bu çocukların anne ve babası aleyhine dava açılmış ve dava devam etmektedir.

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