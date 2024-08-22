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Marmaris ve Datça'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

IHA22 Ağustos 2024 Perşembe 11:25 - Güncelleme:
Marmaris ve Datça'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
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Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

DATÇA'DA 18 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 18 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) yakalandı.

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