Marmaris'te büyük yangın! Bakan Soylu: Bir kişi gözaltına alındı ve suçunu itiraf etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.

Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kriz merkezinden çalışmaları takip ediyor.

OGM'DEN MARMARİS'TE DEVAM EDEN ORMAN YANGININA İLİŞKİN SON DURUM AÇIKLAMASI

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Marmaris'te devam eden yangınlara ilişkin son durumu bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Toplam 2604 personel, 253 arazöz, 26 su tankeri ve diğer kamu araçları ile toplam 598 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 53 iş makinesi, emniyet ve jandarmaya ait 20 TOMA görev yapıyor. Bölgede rüzgar 23 Km/saat, sıcaklık ortalama 27 derece arasında ve nem ortalama yüzde 50 oranında. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20'si OGM helikopteri olmak üzere 27 helikopter ve 14 uçak yangına müdahale edecek. Ormanı korumak vatanı korumaktır" ifadeleri kullanıldı.

EMNİYET TEŞKİLATINDAN MUĞLA'DAKİ ORMAN YANGININA TOMA DESTEĞİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile destek veriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası emniyet teşkilatına ait TOMA'lar da devreye girdi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yangına müdahale etmesi için, 5 TOMA,103 araç ve 280 kişilik personel görevlendirildi.

Ayrıca, çalışmalara, Afyon ve Denizli'den 1, İzmir'den 5, Manisa'dan 2, Aydın'dan 3 olmak üzere toplam 12 TOMA ile 24 kişilik personel destek veriyor.

ONLAR YANGININ GÖNÜLLÜ KAHRAMANLARI: TOPRAK ÜZERİNDE DİNLENİP SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILIYORLAR

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan gönüllü kahramanlar, yerde yatıp dinlendikten sonra söndürme çalışmalarına devam ediyorlar.

Marmaris'te geçen yaz çıkan orman yangınında kurulan "Yelken Gönüllüleri" ekibi, sloganları "Ateş beklemez" doğrultusunda yangın bölgesinde aktif olarak çalışıyor. Yangının başlamasının hemen ardından bir araya gelen gönüllüler Değirmenyanı mevkiinde devam eden alevlere müdahale ederek, yangın söndürme ekiplerine yardımcı oluyor.

Elleri, yüzleri is içinde hayatları pahasına ormanı alevlerden korumaya çalışan gönüllüler kendi aralarında oluşturdukları sistem ile yangın bölgesinde görev yapıyor. Yaptıkları çalışmaların ardından toplanma bölgesine gelen gönüllüler, toprak ve taş zeminde uyuyup dinlenme fırsatı buluyor. Dinlenme vakti sona eren gönüllüler çalışmalara kaldıkları yerden devam ediyor.

Yelken Gönüllüleri üyesi Soner Kasap, "Dün gece saat 03.00'ten beri çalışmalara destek veriyoruz. Sahadayız ve devam ediyoruz" dedi.

Toprak ve taş zeminde yatarak dinlenen gönüllülerden Sertaç Soğancı ise, Yelken Gönüllüleri olarak alevleri söndürmek için uğraş verdiklerini, ormanı korumak için ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

ASKERİ HELİKOPTERLER MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopter ile Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek verildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmakta olup, 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopterlerimiz de yangına havadan müdahale etmektedir" denildi.

İTFAİYE ARAÇLARINA AKARSUDAN 100 TON SU TAKVİYESİ YAPTI

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında, Kürardı mevkisindeki evinin yanma tehlikesini atlatan Osman Yılmaz, itfaiye ekiplerine su desteği verdi. Gönüllü olarak söndürme çalışmalarına katılan Yılmaz, kendi aldığı su pompasıyla evinin yanından geçen akarsudan çektiği hortumla Denizli ve Muğla büyükşehir belediyelerine ait 20'şer ton kapasiteli itfaiye araçlarına doldurdu. İtfaiye araçlarına 100 tonu aşkın su takviyesi yaptığını belirten Yılmaz, "Su motorunun benzinini de biz karşıladık. Ekiplere burada oturup yemek yiyip, çay içebilecekleri alanlar sağladık. Bir an önce bu felaket son bulsun, istiyoruz" dedi.

AFAD MARMARİS'TEKİ YANGINDA SON DURUMU AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına bin 12'si Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere toplamda 2 bin 851 personelin müdahale ettiğini ve bölgedeki 274 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Marmaris'te meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde yürütüldüğü kaydedildi. 21 Haziran günü saat 14.02'de Dalaman'da, 22 Haziran günü saat 09.30'da Fethiye'de, saat 13.50'de Köyceğiz'de ve saat 14.20'de Seydikemer'de çıkan yangınların kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, Marmaris'teki yangına müdahalenin sürdüğü ifade edildi. Yangını söndürme çalışmalarına katılan personel ve araç sayısını da açıklayan AFAD, şu bilgileri paylaştı:

"Bin 12'si Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere toplamda 2 bin 851 personel görev yapmaktadır. AFAD koordinasyonunda Muğla iline 14 ilden toplamda 111 araç görevlendirmesi yapılmıştır. Bölgedeki çalışmalar için 41 hava aracı (27 helikopter, 14 uçak), 330 arazöz ve 96 iş makinesi, 28 itfaiye ve su tankeri, 24 TOMA, 2 İHA olmak üzere toplamda 815 araç görevlendirilmiştir."

Bölgede sıcaklığın en yüksek 34 derece, rüzgarın saatte 22 kilometre, nem oranının ise yüzde 36 olmasının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, "Yangınlar sırasında Marmaris ilçemizde toplamda 274 kişi tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan talep edenler otelde misafir edilmektedir. Ayrıca 83 hayvan ve 52 aracın tahliyesi sağlanmıştır. 11 tahliye edilen vatandaşımıza barınma hizmeti verilmektedir" denildi.

Açıklamada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 12 personel ile hasar tespit çalışmalarını yürüttüğü belirtilerek, Afet Enerji Grubu'nun 50 personel ve 16 platformlu araçla görev yaptığı, grubun il genelinde enerji nakil hattı hasarı ve elektrik verilemeyen mahalle bulunmadığı bilgisini ilettiği kaydedildi. Afet Haberleşme Grubu'nun yangın sahasında 9 personelle görev yaptığı, muhtemel arızalara karşı ekiplerin hazır bekletildiği de belirtilen açıklamada, 5 mobil baz istasyonunun oluşabilecek ihtiyacı karşılamak için sahada hazır bulunduğu ifade edildi. Can kaybı ve kayıp herhangi bir vatandaş olmadığı, yangın nedeniyle 7 kişinin dumandan etkilendiği, 3 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, sağlık ekiplerinin 13 ambulans, 15 UMKE aracı, 1 motorize tim, 1 komuta kontrol aracı ve 135 personel ile müdahalede bulunulduğu vurgulandı. Bölgede bin 250 çorba, bin 210 kumanya, 3 bin 150 sıcak yemek, 250 ikram malzemesi, 3 bin 80 su dağıtımı yapıldığı belirtilen açıklamada, 48 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulduğu bildirildi.

AFAD'ın açıklamasında şunlar ifade edildi:

"22 Haziran 2022 tarihinden itibaren Muğla ili genelinde yangın afeti nedeniyle su kesintisi ya da basınç düşüklüğü yaşanan mahalle-mevkii bulunmamaktadır. Muğla Defterdarlığından 10 personel hazır şekilde sahada beklemektedir. Merkez Bölge Trafik ve bağlı istasyonlarına ait yangın bölgesi sorumluluk alanında ve güzergahlarda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

BAKANLARDAN KRİZ MERKEZİNDE AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te 3 gündür süren orman yangınıyla ilgili Değirmenyanı Kriz Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Yangınla ilgili gelişmeler hakkında bilgi veren Bakan Kirişci, "Havada bugün itibarıyla 12 uçağımız ve 45 helikopterimiz görev yapıyor. Herhangi bir şekilde uluslararası yardım talebinde bulunmadık ama tıpkı bizim geçmiş yıllarda yaptığımız gibi dost ve kardeş ülkelerin bize yardım etme duyguları onlardan da aynı şekilde geldi. Katar 3 helikopterini, Azerbaycan'ımız da 1 uçağını tahsis edecekleri bilgisini verdi. 48 helikopterimiz, 13 de uçağımız olacak. Sayı 61'e çıkacak. Sahada 253 arazözümüz aktif olarak kullanılıyor. Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımı sunuyorum, 24 TOMA'mız şu anda vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak üzere ormanımızda görev almış durumda. 2 bin 600 personelimiz sahada kahramanca mücadele veriyor. Kızılay'ımız ve Türkiye İzcilik Federasyonu var. Tek tek isimlerini saymak güzel ama atladıklarımız olursa onlar bizi bağışlasınlar. Bütün sivil toplum kuruluşlarımız burada bu mücadeleye destek veriyor. Meteorolojik veriler bizim çalışmalarımıza ışık tutuyor. Bugün sabah itibarıyla artık özellikle havanın nemi yüzde 91'ler düzeyine çıktı. Meteorolojik verilerden de olumlu manada yararlandık. Bugün için düne göre rutubetin yüksek olacağı yönünde. Hava hızının bir miktar artacağı ama dünkü düzeyde olmayacağı yönünde veriler var. Sıcaklık da 23 ile 34 derece arasında değişmiş olacak" diye konuştu.

'274 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ'

Bakan Kirişci, AFAD'ın çalışmaları ve katkılarından bahsederek, "AFAD'ımız da çalışmalarıyla bizim gücümüze güç katıyor. 103 aile, 274 birey, vatandaşımız zarar görmesin, diye tahliye edilmiş durumda. Bunlara da çok büyük önem verdiğimizi belirtmek isterim. Biz ormanımızın bir dalına bile zarar gelsin istemiyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza bize verdiği araç gereç desteği nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz. Geçen yıl Muğla'da yaklaşık 50 bin 500 hektarlık bir alanda yüreklerimiz yandı" dedi.

'3 BİN HEKTAR ALAN ETKİLENMİŞ DURUMDA'

Bakan Kirişci, yangının kontrol altına alınacağını kaydederek, "Temennimiz, akşama doğru daha somut gelişmeler olacağını yönünde. Bekliyoruz. Soğutma işlemleri tamamlanıp yangın bittikten sonra bu alanlar için herhangi bir spekülasyona meydan vermeden ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek. Buralar ülkemizin en gözde yerleri. Orman Genel Müdürlüğü olarak her türlü tahsis işlemlerini dedikoduya mahal vermemek için iptal ettik. Yangın nedeniyle hava araçlarımızın uçuşları nedeniyle gürültü oluyor. Bu nedenle burada tatilini yapanlardan helallik istiyoruz. Yaklaşık 3 bin hektar civarında bir alan etkilenmiş durumda" diye konuştu.

SOYLU: NASIL KAOS OLUŞTURABİLİRİM, ANLAYIŞIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

İçişleri Bakanı Soylu da yangın üzerinden yapılan eleştirilere yanıt vererek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin afetler ve yangınlar konusunda kabul edilmiş bir üstünlüğü bulunuyor. Bu yangınlarda büyük bir mücadele ortaya konuluyor: bunun yanı sıra depremler, sellerle mücadele ortaya konulmuştur. Her bir canlıyı korumaya yönelik anlayışı devam etmektedir. Hiçbir gün siyaset devşirmedik. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Meseleye yardımcı olmaktan ziyade bu meselede 'Nasıl kaos oluşturabilirim' şeklinde bir anlayışla karşı karşıyayız. Ne yapmak istediklerini, vazifelerinin ve görevlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu sanki sadece hükümete ait bir sorumluluk. 'Bunlara nasıl çelme takarız' anlayışıyla Aydın'a giderken uğrayayım, dostlar alışverişte görsün, anlayışı kabul edilemez bir anlayıştır. Meselenin lojistiğinin ve diğer bütün desteklerinin nasıl sağlanacağını, aynı zamanda kamu araçlarının nasıl ortaya konulabileceğini bir program ve çerçeve içinde her şey yapılmıştır. 'Gece görüşlü araçlar nerede' diyor. Bir ana muhalefet partisi genel başkanı açıklama yapacaksa devletin gelenek ve adabına uygun bir şekilde olmalı. Ne zaman olduysa kendisine bilgiyi vermişizdir. Tüm bilgiler kendilerine iletilmektedir. Türkiye'nin hava aracı açısından aldığı tedbirler bugün Marmaris'teki vatandaşlarımız da görmektedir. Senkronize bir çalışma başından beri devam etmektedir ve devam edecektir. Hani geçen sene belediyelerinizden yardım topluyordunuz. Yapacağınız işin, söyleyeceğiniz sözün arkasında olacaksınız. 3-4 saatlik uykularla ayaktayız, insanların emeklerine yazık. Beceriksiz kim? Çok para toplayacaksan belediye otobüslerini tamir ettirmek için para topla. Laf söylemek için laf söylemek olmaz. Türkiye'nin bunu kaldıracak bir gücü yoktur."

'GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DE UÇUŞA BAŞLAYACAK'

Bakan Soylu, gece görüşlü helikopterlerin de bu gece veya yarın uçuşa başlayacağını dile getirerek, "Dünden beri Cumhurbaşkanı'mıza sürekli olarak bilgi arz ediyoruz. En son geçen gece aradım. Saat 03.30'du. Devlet bütün ciddiyetiyle duruma hakim. Akşener, Meclis kürsüsüne çıkıyor, laf üretiyor, gece görüşlü helikopterle ilgili. Bu çok riskli bir iştir. Gece görüşlü helikopterler normal gece uçan bir helikopter gibi değildir. Gece görüşlü helikopterlerle ilgili o kadar iyi hesaplama yapmak lazım ki başka faciayla karşı karşıya kalmayalım. Planlamalarda temmuzun başında gece görüşlü helikopterler konusunda anlaşmalar yapıldı. Türkiye her meselesini özellikle afet, orman yangınları gibi vatandaşının mağdur olabileceği konuları yönetebilecek kudrettedir. Şu ana kadar 1500 sorti var. Devlete iftira atmak doğru değildir, yanlış bir davranıştır. Gece görüşlü helikopterler de bu gece veya yarın gece uçuşuna başlayacaktır. Bu bir planlamadır" dedi.

'NASIL ÇIKTIĞINA DAİR TESPİTİMİZ VAR'

Bakan Soylu, yangının nasıl çıktığına dair tespitleri ve 1 kişinin kimliği olduğunu da vurgulayarak, "Bu konuda hepimizin ortaya koyacağı tedbirleri bir şekilde düşünmek durumundayız. Orman yangınının başlangıç konusunu bir kez daha konuştuk. Bir koy ve bizim bir tespitimiz var. Hem emniyet istihbaratımızın hem de jandarmamızın tespiti oldu. Yakın bir zaman diliminde bir açıklama yapacağız. Yangının nasıl çıktığına dair tespitimiz ve 1 kişinin kimliği var. Arkadaşlarımız konunu üzerindeler, nasıl çıktığını, nasıl ortaya konulduğu yönünde de tespitleri söz konusu. Çıkış noktasını görürseniz daha iyi anlayabilme kabiliyetine sahip olabilirsiniz" diye konuştu.

TSK'NIN 10 TON SU ATAN CHİNOOK HELİKOPTERİ GÖREVE BAŞLADI

Marmaris'te üç gündür süren orman yangınına havadan destek için Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı unsurlar da göreve başladı.

14 uçak ve 20 helikopter ile başlayan hava gücü sayısı 61'e çıkarken, havadan müdahale eden helikopterler içinde TSK'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrindeki çift motorlu ağır yük helikopteri ve 10 ton su atabilen CH-47 tipi Chinook helikopteri Marmaris yangınında görev alıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri tek bir atımda 10 ton su atma kapasitesiyle Muğla Marmaris'teki yangına müdahale ediyor. Tüm kurumlarımızla birlikte, Tüm gayretimizle, müdahalemiz ve mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopterler ile havadan müdahale ediyor.

BAKAN SOYLU: BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI VE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Soylu, Hisarönü Mahallesi Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, olayın başlangıcında bir şüpheli üzerinde durulduğunu, polis ile jandarma ekiplerinin şüphelinin izinde olduklarını belirtti.

Şüphelinin 34 yaşında Marmaris doğumlu S.A. olduğunu aktaran Soylu, şunları söyledi:

"Emniyet ve jandarma şüpheliyi biraz önce yakaladı. Ayrıca iki benzin bidonu da var olay yerinde. Kendisi de itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle, aile arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını hatta kendisini de öldürmek istediğini söyledi."