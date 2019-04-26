Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.16'da Marmaris'e 183 kilometre uzaklıkta 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Marmaris Kaymakam Vekili Mesut Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Marmaris ve Datça'da an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.
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