30.01.2020 15:03 - Güncelleme: 30.01.2020 15:03

Marmaris'te deprem mi oldu? Marmaris son dakika deprem kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. AFAD: Akdeniz'de Marmaris açıklarında 14:21'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

MARMARİS'TE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD: Akdeniz'de Marmaris açıklarında 14:21'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük 5.5 (Mw)

Yer Akdeniz, 72.08 km.Dodecanese (Yunanistan), 162.06 km. Marmaris (Mugla)

Tarih 30/01/2020 - 14:21:34 (TS)

Enlem 35.0953 (K)

Boylam 27.8755 (D)

Derinlik 12.11 (KM)