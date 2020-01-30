İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9822
  • EURO
    6,5975
  • ALTIN
    303.406
  • BIST100
    118936
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Marmaris'te deprem mi oldu? Marmaris son dakika deprem kaç şiddetinde?
Güncel

Marmaris'te deprem mi oldu? Marmaris son dakika deprem kaç şiddetinde?

Marmaris'te deprem mi oldu? Marmaris son dakika deprem kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kandilli'de yer alan son dakika bilgisine göre Akdeniz açıklarında 5,5 şiddetinde deprem meydana geldi.

30.01.2020  15:03 - Güncelleme: 30.01.2020  15:03

Marmaris'te deprem mi oldu? Marmaris son dakika deprem kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. AFAD: Akdeniz'de Marmaris açıklarında 14:21'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

MARMARİS'TE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD: Akdeniz'de Marmaris açıklarında 14:21'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük 5.5 (Mw)

Yer Akdeniz, 72.08 km.Dodecanese (Yunanistan), 162.06 km. Marmaris (Mugla)

Tarih 30/01/2020 - 14:21:34 (TS)

Enlem 35.0953 (K)

Boylam 27.8755 (D)

Derinlik 12.11 (KM)

Erzincan'daki Ahıska Türklerinden depremzedelere gıda ve giyecek yardımı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı
Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı

Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı

Sudan düğmeye bastı!
Sudan düğmeye bastı!

Sudan düğmeye bastı!

Türkiye'yi takdir ediyoruz
Türkiye'yi takdir ediyoruz

Türkiye'yi takdir ediyoruz

Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz
Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz

Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.