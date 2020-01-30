Marmaris'te deprem mi oldu? Marmaris son dakika deprem kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. AFAD: Akdeniz'de Marmaris açıklarında 14:21'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
MARMARİS'TE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD: Akdeniz'de Marmaris açıklarında 14:21'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Büyüklük 5.5 (Mw)
Yer Akdeniz, 72.08 km.Dodecanese (Yunanistan), 162.06 km. Marmaris (Mugla)
Tarih 30/01/2020 - 14:21:34 (TS)
Enlem 35.0953 (K)
Boylam 27.8755 (D)
Derinlik 12.11 (KM)