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Marmaris'te durdurulan kamyonette 10 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonette 10 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.

DHA22 Mayıs 2022 Pazar 21:48 - Güncelleme:
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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yalacıboğaz mevkisinde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi 1 kişi yakalandı. Göçmenlerin sırt çantalarında 8 can simidi, 2 hava pompası ve can yelekleri ele geçirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatör şüphelisi Y.T.'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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