6 Şubat 2026 Cuma
  • Marmaris'te evleri su bastı yollar kapandı: AFAD ekipleri sahada
Güncel

Marmaris'te evleri su bastı yollar kapandı: AFAD ekipleri sahada

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış, Marmaris'te özellikle kırsal mahallelerde su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Bayır başta olmak üzere birçok mahallede evleri su basarken, bazı yollar çamur ve kaya parçaları nedeniyle kısmen trafiğe kapandı. Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde AFAD ekipleri olumsuz durumlara karşı sahada müdahalelerini sürdürüyor.

IHA6 Şubat 2026 Cuma 00:30
Marmaris'te evleri su bastı yollar kapandı: AFAD ekipleri sahada
Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Marmaris ilçesindeki kırsal mahallelerde de su baskınları meydana geldi. Özellikle Bayır, Osmaniye, Dereözü, Söğüt, Turunç, İçmeler ve Orhaniye mahallelerinde bazı evlerde su baskınları yaşanırken, Turgut ve Bayır mahalleri arasındaki yola, aşırı yağış sebebiyle çamur ve kaya parçaları düştü.

Düşen büyük kaya parçaları yol kenarlarında kalırken, bazı bölgelerde yol kısmen trafiğe kapandı.

Bayır Mahallesi'nde dere yatağının taşması sonucu bir vatandaşın aracının sel sularına kapılarak sürüklendiği, birçok evde de su baskını riski yaşandığı öğrenildi. Marmaris'in kırsal mahallelerinde sağanak yağış etkisini gösterirken ilçe merkezine yaklaşık 26 kilometre mesafedeki Bayır Mahallesi'nde yollar dereye döndü.

Ayrıca Marmaris ilçe merkezinde de bir kafenin yağışlardan dolayı çatısının çöktüğü belirtildi. Bir çok eve su bastığı öğrenilirken, bir aracın suya kapılması ile ilgili çalışma başlatıldı. Öte yandan Marmaris Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz'da devrilen ağaç yolu kapattı. Sağanak yağışlı havanın önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor.

Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde teyakkuzda olan ekipler ise gelen ihbarları da değerlendirerek bölgelerde çalışma başlatırken, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya; "Beklenen bir yağmurdu ve AFAD ile birlikte tüm kurum ve kuruluşların koordinesi ile olumsuz durumlara karşı sahada müdahalelere devam ediyoruz" dedi. Yetkililer, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

