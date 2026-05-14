Marmaris'te motosiklet faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Gölenye Barbaros Caddesi'nde Asparan Kavşağı istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, karşı yönlerden gelen iki motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada, motosiklet sürücüleri M.E. ve Ö.İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan Rusya uyruklu A.I. ise ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya karışan sürücülerin kask takmadığı iddia edilirken, olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi savcı talimatı ile kazayla ilgili inceleme başlatıldı.