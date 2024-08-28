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Marmaris'te orman yangını çıkarmak isteyen bir kişi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kozalak ve çalı birikintisi görülen bir noktada küçük çaplı bir alanın yandığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde yangının kasıtlı olarak bir kişi tarafından çıkarıldığı ve söz konusu şahsın tutuklandığı açıklandı.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 16:36 - Güncelleme:
Marmaris'te orman yangını çıkarmak isteyen bir kişi tutuklandı
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Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Adaköy Mahallesi Ziraatçiler Kampı mevkisinde ormanı yakmaya çalıştığı ileri sürülen kişiyi jandarmaya ihbar etti.

Bunun üzerine harekete geçen Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada, kozalak ve çalı birikintisi görülen bir noktada küçük çaplı bir alanın yandığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmada eşkali belirlenen şüphelinin Ayhan A. olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince "orman yakmaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.

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