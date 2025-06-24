Marmaris'te turizm sezonuna sıkı denetim

Muğla'nın Marmaris ilçesinde güvenlik uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ilçe genelinde ve turistik kırsal mahallelerdeki tüm işletmelere yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştiriyor.

Turizmin en popüler ilçelerinden olan Marmaris'te kafe, restoran ve eğlence hizmeti veren yüzlerce işletmeye, kurallara uymadıkları gerekçesiyle tutanak tutulurken, aralarında ikinci kez kapanma cezası da alan 25 işletme mühürlendi, iki işletme süresiz olarak kapatıldı, yüzden fazla işletme hakkında tutanak tutuldu.

Emniyet ve Jandarma Asayiş ve Devriye ekipleri, Marmaris kaymakamlığı bilgisi dahilinde özellikle kapanış saatine uyulmaması, hanutçuluk yapılması, volkan meşale ve diğer yanıcı maddelerin kullanılması, müzik yayın saati, gürültü kirliliği gibi konularda işletmelere tutanaklar tutularak cezai işlem uyguladı.

Özellikle kadın turistleri kolundan tutarak işletmeye sokmaya çalışan personeller hakkında ise "cinsel saldırı" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı. Ayrıca, bazı işletmelerde çıplak şekilde yapılan şovlar da Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendirilerek işlem altına alındı. Turunç, Bozburun, Söğüt, Selimiye, Orhaniye'nin de olduğu turistik kırsal mahallelerde ise müzik yayın belgesi olmayan 10 işletmeye Jandarma ekipleri tarafından tutanak tutularak Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ve belediyeye gönderildiği, müzik yayın saatlerinin denetimlerinin de titizlikle incelendiği bilgisi edinildi. Marmaris'te ise İçmeler Mahallesi, Armutalan mahallesi, Uzunyalı mevkii ve ilçe merkezinde ise 25 işletme hakkında ikisi süresiz olmak üzere kapanma cezası verildi. Kapanma cezaları süreleri ilk kez kural ihlali yapan işletmelere 3 gün, tekrarlarında 7 gün, 21 gün, 30 gün ve sonrasında aynı ihlali yaparsa da ruhsat iptali yapılacağı olarak belirtildi.

Emniyet ve Jandarma yetkilileri, yaz sezonu boyunca onlarca ülkeden gelen yabancı turist ile yerli tatilcilerin huzur içinde tatil yapabilmesi ve Marmaris'te yaşayanların güvenliğinin sağlanabilmesi için bu tür denetimlerin kesintisiz olarak sürdürüleceğini bildirirken işletmelere kurallara uymalarını konusunda uyarıda bulundu.