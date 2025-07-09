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Marmaris'te yaban domuzu tehlikesi! CHP'li belediye tepkiler çığ gibi

Türkiye'nin gözde turizm noktalarından biri olan Muğla'nın Marmaris ilçesi, CHP'li belediyenin duyarsızlığı nedeniyle adeta domuz istilası altında. Domuzlar ilçe sakinleri için büyük tehlike arz ederken vatandaşlar ise belediyeye tepki gösterdi.

IHA9 Temmuz 2025 Çarşamba 16:39 - Güncelleme:
Marmaris'te yaban domuzu tehlikesi! CHP'li belediye tepkiler çığ gibi
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Marmaris ilçesi, Marmaris Belediyesi'nin duyarsızlığı nedeniyle adeta domuz çiftliğine döndü. Sokaklara kadar yayılan çöpler nedeniyle domuz istilasına uğrayan Marmaris'te vatandaşlar belediyeye görevini yapmaya çağırırken sürüler halinde dolaşan domuzlar güvenliği de tehlikeye sokmaya başladı.

ÇÖPLERİ DEVİRİP YİYECEK ARIYORLAR

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, zamanında toplanmayan çöpleri devirip yiyecek arayan yaban domuzları, bir yandan halk sağlığını tehdit ederken diğer yandan şehirde trafik ve vatandaş güvenliğini de tehlikeye sokmaya başladı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Şehirde her geçen gün artarak devam eden yaban domuzu sorunun çözümü için defalarca Marmaris Belediyesi'ne müracaat eden vatandaşlar, ciddi bir tehdit haline gelen yaban domuzu sorunun bir an önce önlenmesini yaşanan kötü görüntünün şehrin ve ülkenin imajını da olumsuz etkilediğini belirttiler.

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