Marmaris ilçesi, Marmaris Belediyesi'nin duyarsızlığı nedeniyle adeta domuz çiftliğine döndü. Sokaklara kadar yayılan çöpler nedeniyle domuz istilasına uğrayan Marmaris'te vatandaşlar belediyeye görevini yapmaya çağırırken sürüler halinde dolaşan domuzlar güvenliği de tehlikeye sokmaya başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, zamanında toplanmayan çöpleri devirip yiyecek arayan yaban domuzları, bir yandan halk sağlığını tehdit ederken diğer yandan şehirde trafik ve vatandaş güvenliğini de tehlikeye sokmaya başladı.

Şehirde her geçen gün artarak devam eden yaban domuzu sorunun çözümü için defalarca Marmaris Belediyesi'ne müracaat eden vatandaşlar, ciddi bir tehdit haline gelen yaban domuzu sorunun bir an önce önlenmesini yaşanan kötü görüntünün şehrin ve ülkenin imajını da olumsuz etkilediğini belirttiler.