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Marmaris'teki orman yangına ilişkin bir gözaltı

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili, bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu devam ediyor.

23 Haziran 2022 Perşembe 18:02 - Güncelleme:
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Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili, bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda 21 Haziran Salı akşamı çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

TRT Haber'in edindiği bilgiye göre, yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltındaki kişinin ifade işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te orman yangını bölgesinde yaptığı açıklamada, "Yangının nasıl çıktığına dair bir tespitimiz ve kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda bunu paylaşacağız" demişti.

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