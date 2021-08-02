Marmaris'teki orman yangınına müdahale devam ediyor

AA 2 Ağustos 2021 Pazartesi 18:13 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 18:14

Hisarönü Mahallesi'nde rüzgarın şiddetini arttırmasıyla alevler, bazı evlerin bahçelerine kadar ulaştı. Ekipler, yangının evlere sirayet etmemesi için yoğun çaba harcıyor.

Yangına havadan 4 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bazı vatandaşlar bölgeye yiyecek ve su getirerek yangında görevli ekiplere ikramda bulunuyor.

Bu arada, bazı mahalle sakinleri hortumlarla evlerinin çevresini sulayarak önlem almaya çalıştı.

Alevlerin Hisarönü-Bozburun kara yoluna ulaşması nedeniyle, Hisarönü girişi yol trafiğe kapandı. Görevliler, Hisarönü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşları evlerinden tahliye ediyor.

Jandarma ekipleri kara yolunun boşaltılması için uyarılarda bulunurken, bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi.

Bazı çiftçilerin, ahırlarında bulunan büyükbaş hayvanlarını çıkardığı da gözlendi.