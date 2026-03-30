30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
  • Marmaris'teki 'rüşvet' operasyonunda yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Marmaris'teki 'rüşvet' operasyonunda yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görevli bir kamu görevlisinin 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

IHA30 Mart 2026 Pazartesi 10:46
Edinilen bilgiye göre, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Marmaris Belediyesi'nde görevli bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin otel, restoran ve çeşitli işletmelere ilişkin işlemlerde çıkar sağlamak amacıyla birlikte hareket ettikleri belirlendi.

DELİLLERE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, İmar Müdürlüğü'nde görevli T.D. isimli şüpheli 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Devam eden çalışmalarda aynı gün gece saatlerinde şüphelilere yönelik ikamet, iş yeri ve belediyedeki ofislerde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, suç unsuru olduğu değerlendirilen delillere el konuldu.

13 ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Gerekli işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında içlerinde belediye üst düzey yöneticilerin de olduğu 13 kişi hakim karşısına çıkacak.

