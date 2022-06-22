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Marmaris'teki yangınla ilgili vahim açıklama: 3-4 kişi kaçarken görülmüş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde üç farklı noktada aynı anda çıktığı belirtilen orman yangını, kısa sürede büyüdü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay katıldığı canlı yayında yangının sabotaj olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ise, arıcıların yangının başlamasının ardından 3-4 kişinin ormanlık alandan kaçtığını gördüklerini ifade etti.

22 Haziran 2022 Çarşamba 07:24 - Güncelleme:
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Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

"SABOTAJ İHTİMALİ OLDUKÇA YÜKSEK"

Yangına ilişkin katıldığı canlı yayında bilgilendirmelerde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sabotaj ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Oktay açıklamasında, "Yangın Yediadalar denilen bölgede başladı. Sabotaj ihtimalinin de oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yanan bölge Marmaris'in en bakir bölgesi, genç bir ormandı ama maalesef büyük oranda kaybediyoruz. İlk başta havadan müdahale oldu ancak havanın kararması ile helikopter iniş yapmak zorunda kaldı." diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI: ARICILAR 3-4 KİŞİNİN KAÇTIKLARINI GÖRMÜŞLER

Öte yandan sabotaj ihtimalini kuvvetlendiren bir başka açıklama da Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'ten geldi.

Öztürk yaptığı açıklamada, "Geçen sene de yaşadık biz bu olayı. Üç yerde birden yangın çıktı. Sabotaj şüphesi var. Sabotaj ihtimali yüzde 90. Oradaki arıcılar, 3-4 kişinin kaçtıklarını gördüklerini söyledi. Polis ekipleri inceliyor. 3 ayrı bölge cayır cayır yanıyor" ifadelerini kullandı.

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