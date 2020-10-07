Mars gökyüzünde nerede görünecek? Mars saat kaçta görünecek?

07 Ekim 2020 Çarşamba 15:20 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 15:20

Mars saat kaçta görünecek? sorusunun yanıtı NASA'nın açıklaması sonrası merak edilmeye başlandı. Kızıl gezegen Mars, ekim ayı boyunca gece görünür olacak ve her akşam gece yarısı civarında gökyüzünde en yüksek konuma yükselecek. Mars gökyüzünde nerede görünecek? NASA, yaptığı açıklamayla çıplak gözle görülebilecek olan Kızıl gezengenin hangi satlerde görüleceğini açıkladı. İşte detaylar...

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ekim ayı boyunca Mars’ın dünyaya en yakın konuma geleceği ve bu sayede geceleri dünyadan görüleceğini açıkladı. NASA, 15 yılda bir rastlanan bu gökyüzü olayında Mars’ın dolunayla karıştırabileceğini söyledi.

MARS GÖKYÜZÜNDE NEREDE GÖRÜNECEK?

NASA'nın açıklamasına göre, Mars gezegeni her akşam doğuda ve şafaktan önce batıda parlayacak.

Mars en büyük görünen haliyle bile Aydan yaklaşık 75 kat daha küçük görünür. Parlak ve kırmızımsı bir yıldız şeklinde görünecek olan Mars, Ekim ayının sonuna kadar dünyadan görünecek.

MARS SAAT KAÇTA GÖRÜNECEK?

Mars, ekim ayı boyunca gece görünür olacak ve her akşam gece yarısı civarında gökyüzünde en yüksek konuma yükselecek. Gün battıktan sonra Doğu'da görünecek olan Mars, gün doğmadan önce Batı'da görünecek.

Kızıl gezegen Dünya'ya en yakın yaklaşımını, 6 Ekim'de gerçekleşen ve daha önce en son 2003 yılında bu kadar yakın bir mesafeye geldiği ifade edildi.

Mars’ın Dünya’ya bir sonraki yakın konumu ancak 2035 yılında meydana geleceği belirtildi.

Buna göre iki gezegen arasındaki mesafe bu gece 62,07 milyon km olacak. 27 Ağustos 2003'de bu mesafe 55,76 milyon km olmuştu. 2003 yılındaki kadar kısa bir mesafe ancak yeniden 28 Ağustos 2287 yılında gerçekleşecek.

Mars güneşin etrafında dönüşünü 687 günde tamamlıyor. Dolayısıyla bir Mars yılı bir Dünya yılının yaklaşık iki katı uzunlukta. Mars 2020 yılını son derece parlak geçiriyor ve Ekim ayı boyunca gökyüzünde Jüpiter'den daha parlak olacak.

NASA açıkladı: Mars dünyadan görülecek