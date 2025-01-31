Mars İstanbul Çalıştayı yapıldı

İnsan odaklı sosyal girişimcilik ve kuluçka merkezi sloganıyla tanımlanan Mars Projesi'nde eğitim alan gençler, Mars İstanbul Çalıştayı'nda bir araya geldi. Programda 4 başlık altında ana sorunlara çözüm sunan projeler hazırlandı ve seçilen projeler ödüllendirildi.

Mars İstanbul Çalıştayı, Sivas, Samsun, Konya, Antalya ve İstanbul'da projeye katılan lise öğrencilerinin katılımıyla 30-31 Ocak 2025 tarihlerinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde ve TÜGVA Genel Merkezi'nde yapıldı. 90 öğrencinin katıldığı çalıştayda gençler, önemli isimlerden deneyimlerini dinleme fırsatı da buldu.

TEMEL KONULARDA TARTIŞMA

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını ÖNDER Genel Başkan Danışmanı Resul Çiftci gerçekleştirdi. Gazeteci Nisanur Çavuşoğlu da medya ve güncel meselelere yaklaşımı aktaran bir konuşma yaptı. Öğrencileri uluslararası düşünce yapısına ve farklı bakış açılarına teşvik ederek, sorgulayan ve girişimci bireyler olmalarını desteklemek üzere düzenlenen Mars İstanbul Müslüman Coğrafyalar Çalıştayı'nda Müslüman coğrafyalardaki temel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla çalışmalar yapıldı. 4 ana başlıkta gerçekleştirilen program, sorunları ve çözüm önerilerini uluslararası ilişkiler, hukuk, medya ve iletişim, ekonomi ve ticaret başlıklarında ele aldı.

GİRİŞİM PROJELERİNİ OLUŞTURDULAR

Uluslararası ilişkiler alanında Müslüman ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik global düşünce sistemleri, hukuk alanında uluslararası hukuk yaklaşımları üzerinde duruldu. Medya ve iletişim alanında, Müslüman toplumların dijital dünyada daha etkin temsil edilmesi için iletişim stratejileri konuşuldu. Ekonomi ve ticaret bölümünde ise Müslüman coğrafyalarda sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek yenilikçi iş ve ticaret stratejileri gündeme alındı. Dört başlık altında öğrenciler alanında uzman isimlerle birebir iletişim kurarak bilgi alışverişi yapma ve Müslüman coğrafyaların sorunlarına çözüm sunan girişim projeleri oluşturma fırsatı buldu.

4 BAŞLIKTA 14 GRUP ÇALIŞMASI

Mars İstanbul Çalıştayında, katılımcı öğrenciler belirlenen 4 konu başlığı üzerinden bu konuların Müslüman coğrafyalar üzerindeki etkilerini ele alarak güncel sorunlara sürdürülebilir çözümler sundu. "Uluslararası Hukuk ve Savaş Suçları: Müslüman Coğrafyalar ve Adaletin Önündeki Engeller" çalışılan konu başlıklarından biri oldu. "İslam dünyasındaki Birlik ve Küresel Etkinlik: Stratejiler ve Reform Önerileri", "Medyada Müslüman Temsili: Önyargılar, İslamofobi ve Alternatif Çözümler", "Ekonomik Baskılar ve Müslüman Dünyanın Tepkisi: Ambargo, Boykot ve Alternatif Çözümler" üzerinde strateji ve çözüm geliştirilen diğer başlıklar arasında yer aldı. Her bir konu başlığında gruplar halinde çalışan gençler son olarak jüri önünde proje sunumlarını yaptı. Projeler puanlamaya tabi tutulurken ilk üçe giren projelere çeşitli ödüller verildi.

MARS PROJESİ NEDİR?

Mars, "İnsan odaklı sosyal girişimcilik ve kuluçka merkezi" geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla tasarlanmış, meraklı ve sorgulayıcı yaklaşımları teşvik eden yenilikçi bir eğitim ve gelişim programıdır. İstanbul, Samsun, Antalya, Sivas ve Konya'da uygulanan proje, her ildeki özel sınavlarla seçilen 100 öğrenciyi kapsamaktadır. Amacı, öğrencilerin farklı alanları deneyimleyerek kendilerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini desteklemek; katıldıkları etkinlikler ve aldıkları eğitimler sayesinde sosyal girişim becerileri gelişmiş, çevreye ve insana duyarlı, yeteneklerinin farkında bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır. Küresel problemlere yenilikçi ve katma değer odaklı bir bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlamaktır.