MARS yeni döneme başladı

Gençlerin girişimcilik alanında kendilerini keşfetmeleri ve geliştirmelerini sağlamak üzere yola çıkan MARS Projesi, üçüncü yılına başladı. "İnsan Odaklı Sosyal Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi" sloganıyla yolculuğunu sürdüren projede, 7 ilden 120 Anadolu imam hatip lisesi öğrencisi eğitim alıyor.

ÖNDER Gençlik tarafından lise öğrencilerine girişimcilik projelerini hayata geçirmek için çeşitli fırsatlar sunmayı ve projelerini geliştirebilecekleri bir ortam tahsis etmeyi hedefleyen MARS Projesi, Konya Bilim Merkezi'nde yapılan açılış töreniyle yeni döneme başladı.

İMAM HATİPLERİN TEMELİNDE İHLAS VAR

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda gençlere hitap eden ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, karşısında duran manzaranın, Celal Hoca'nın 1951 yılında imam hatipleri kurarken ettiği duanın kabul olmuş hali olduğunu söyledi. Bugün sadece Türkiye'de değil 22 ülkede 54 okulla, dünyanın 105 ülkesinden gelen misafir öğrencilerle bir imam hatip vizyonu gördüklerini kaydeden Ceylan, "İmam hatip okullarının kuruluşunda samimiyet ve ihlas, mücadele ve vizyonerlik var. İmam hatipli gençler olarak bu üç başlığı taşımak ve 21. Yüzyılı inşa ederken bu kavramlarla yola çıkmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

TÜRKİYE YÜZYILININ VİZYONER MİMARLARI

Celal Hoca'nın yarının Türkiye'sini inşa edecek gençler yetiştirmek üzere yola çıktığını kaydeden Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Allah'a hamdolsun Türkiye'nin ilk yüzyılını inşa eden gençler bu okullardan çıktı. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın vizyoner mimarları da buradan çıkacak. Bugün sizlere çok büyük bir sorumluluk yükleniyor. Sizler bu proje içerisinde kendinizi keşfedecek çok farklı başlıkların içinde olacaksınız. Başarmak zorunda olduğumuz hayaller, hedefler var.

YKS ŞAMPİYONLARI BURADAN ÇIKACAK

Bugün 4 bin 552 imam hatip okulumuzda 1.5 milyonluk bir kardeşlik ağımız, mezun ve mensuplarımızla birlikte milyonlarca kardeşimiz var. Sizler en büyük kardeşlik halkasının içinde yer alacaksınız. Yarın dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin orada bir imam hatipli kardeşimizi bulacaksınız. Mars projemizde de büyük kardeşlikler yakalayacaksınız. 4 yıl sonra YKS şampiyonları olup İstanbul'a geleceksiniz, bu çıtayı daha yukarıya taşıyacaksınız. Bu kadro Türkiye'nin YKS şampiyonları olacak inşallah. Bugün YKS'de ilk yüz binde 40 bin imam hatipli var, yüzde 10 ile yüzde 40'lık başarı yakalıyoruz. İnşallah bu başarımızı daha yukarıya taşıyacağız.

BÜYÜK BİR AİLEYE DAHİL OLDUNUZ

ÖNDER Gençlik Başkanı Muhammed Ali Çiçek de ortaokul, lise ve üniversiteden başlayarak gençlere yönelik projeler düzenlediklerini söyledi. Bugün dönem açılışı yapılan Mars projesinde iki temel çıktının bulunduğunu kaydeden Çiçek, "Bu yedi ildeki arkadaşlarımızı bir araya getirerek, sizlerin üniversiteye geçtiğiniz dönemdeki arkadaşlık ortamınızı oluşturuyoruz. Bizler sizlerin abisi, ablası ve dostuyuz. En büyük çıktımız burası. Mars içerisinde bir yıl boyunca yapacağınız etkinlikler sosyal çevrenizi bulmanıza da yardımcı olacak. Sizler çok güzel bir aileye dahil oldunuz, hepinize ve ailelerinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte başaracak ve çok güzel işlere imza atacağız" diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL GÜÇ HALİNE GETİRECEKSİNİZ

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise konuşmasında imam hatip okullarının geçmişte çok büyük bedeller ödediğini, ancak imam hatipli bir Cumhurbaşkanının 80 yıllık döngüyü değiştirdiğini söyledi. Bu programda son derece özgüvenli, ülkeyi geleceğe taşıyacak gençleri gördüklerini belirten Özer, "Biz imam hatipte bir yandan inancını, değerlerini almış bir taraftan da günü, zamanı yakalayan, akranlarıyla rekabet eden gençlerle birlikte ülkemizi geleceğe taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu ülke 20 yılda bölgesel bir güç olmayı başardı. İnşallah sizler bu ülkeyi küresel bir güç haline getireceksiniz. Gönül coğrafyamızdaki bütün insanları kucaklayacak, onların daha adil bir dünyada yaşamasını sağlayacak kapıları sizler açacaksınız" ifadelerini kullandı.

KENDİ POTANSİYELLERİNİ TANIYACAKLAR

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de sürekli gelişen ve değişen dünyada gençlerin kendi potansiyellerini tanıyarak hayata adım atmalarının onları daha mutlu bir geleceğe hazırlayacağını söyledi. Gençlerin üretkenliğini ortaya çıkaran her çalışmanın ayrı bir kıymetinin olduğunu belirten Yiğit, "Mars Projesi de imam hatip lisesi öğrencilerine bu anlamda önemli bir ortam sunmaktadır. Gençlerimiz sanatsal, sportif, kültürel alanlarda dünyayı tanıyarak eğitim alacaklar ve kendilerini dünya standartlarında kişiler olarak yetişeceklerdir" diye konuştu.

BEKLENTİMİZ İNSANLIĞA FAYDALI OLMANIZ

Konya ÖNDER Başkanı Mesut Aygül ise projenin açılışına ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, "Sevgili gençler sizler bu projenin merkezindesiniz. Beklentimiz sadece öğrenmeniz değil öğrendiklerinizle insanlığa fayda üretmenizdir" dedi. AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da şunları söyledi: Mars projemiz gençler için meraklı, araştırmacı, rekabetçi ve sorgulayıcı olmalarını öngören bir çalışma. Sorgulayıcı olan, aklını başkasına kiraya vermeyen bir gençliktir. Türkiye yüzyılı vizyonunu gerçekleştirecek gençliktir. Biz bu gençlikten ümitliyiz, inşallah birlikte güzel bir geleceği imar edeceğiz

LİSEDEN GİRİŞİMCİ YETİŞTİRİYOR

Mars Girişimcilik Projesi, 2023 yılında İstanbul'da 60 genç ile hayata geçirildi. Online ve yüz yüze eğitimlerle girişimcilik alanındaki önemli isimler gençlere ders verirken, yapılan buluşmalarda gençler girişimcilik ekosistemi içindeki pek çok kişiyle birebir iletişim kurma fırsatı yakaladı. Gençlerin farklı sektörleri deneyimleyerek kariyer yollarını belirlemelerine yardımcı olmayı hedefleyen projeden bugüne kadar 100'ün üzerinde öğrenci mezun oldu.

7 İLDEN 120 ÖĞRENCİ

İstanbul'un ardından Samsun, Antalya, Sivas, Konya, Erzurum ve Gaziantep'ten yetenek testleri ile seçilen 120 öğrenci sene boyunca farklı etkinlikler ve tahliller yapacak, bunun yanında farklı illerde gençlerle buluşacak. MARS Projesi gençlere bir yıl boyunca "meraklı", "araştırmacı", "rekabetçi" ve "sorgulayıcı" bir bakış açısı kazandırarak kariyer yolculuklarında önemli bir adım atmalarını hedefliyor. Projede öğrencilerin ufkunu açmak ve sınırların ötesinde düşünce becerisi kazandırmak amacıyla uzay konsepti uygulanıyor.