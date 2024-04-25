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Mars zemininde madde hüzmelerinin şekilleri örümceğe benzetildi

Mars zemininde ilkbahar güneşinin oluşturduğu ısı sonucuyla ortaya çıkan yüzlerce örümceğe benzeyen madde hüzmeleri görüntülendi.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 22:30 - Güncelleme:
Mars zemininde madde hüzmelerinin şekilleri örümceğe benzetildi
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Avrupa Uzay Ajansının (ESA) internet sitesinde paylaştığı habere göre, ilkbahardaki ısı artışından kaynaklı meydana gelen olay, yüzlerce örümceğe benzeyen madde topluluğunun Mars zemininde belirmesine neden oldu.

Yüksek basınçla yüzeye fışkırıp zemine yayılan ve 45 metre ile 1 kilometre arası genişliğe sahip olan bu madde hüzmelerinin şekilleri "örümceğe" benzetildi.

Bu "örümceklerin", güneş ışınlarının Mars zeminindeki karbondioksit buzunu eriterek gaz haline getirmesi ve bu gazla beraber kurum gibi çeşitli koyu renkli maddelerin zemine çıkmasıyla oluştuğu açıklandı.

Görüntüler, ESA'nın Gaz İzsürme Uydusu (TGO) ve Mars Express uydusu tarafından yakalandı.

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