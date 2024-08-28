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Salda Gölü 'Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Mirası' arasında yer aldı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, 'Mars'ın yeryüzündeki temsilcisi' sıfatıyla 'Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Mirası' arasında yer aldı.

DHA28 Ağustos 2024 Çarşamba 17:30 - Güncelleme:
Salda Gölü 'Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Mirası' arasında yer aldı
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UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Güney Kore'nin Busan kentinde 28 Nisan 2024 tarihinde toplanan 37'nci Dünya Jeoloji Kongresi'nde UNESCO'nun desteğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği (IUGS) projesi kapsamında, iki yıldır devam eden bilimsel değerlendirmeler sonucunda, ikinci etap 'Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Mirası' açıklandı. Salda Gölü de 'Mars'ın yeryüzündeki temsilcisi' sıfatıyla bu miraslardan biri olarak seçildi.

KAPADOKYA VE PAMUKKALE LİSTEDE

IUGS Başkanı Prof. John Luden, listeyi açıklamak için düzenlediği basın toplantısında, "Yerkürenin en önemli miraslarını biz tespit ediyoruz. Aynı zamanda korunmaları için taraf ülkelere çağrı yapıyoruz. Bunlar yok olduğunda asla yerine konulamaz ve yerkürenin jeolojik geçmişinden bir parça kaybolur" dedi.

Birinci etap, 'En İyi 100 Jeolojik Miras Listesi' 2022'de tespit edilmiş, Türkiye'den Kapadokya ve Pamukkale listeye girmişti.

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