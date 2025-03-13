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Mart ayında 31 dereceyi gördüler! Türkiye'nin en sıcak ili oldu

Türkiye'de 12 Mart tarihinde gerçekleşen en yüksek sıcaklık, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 31,4 derece olarak kaydedildi.

IHA13 Mart 2025 Perşembe 09:06 - Güncelleme:
Mart ayında 31 dereceyi gördüler! Türkiye'nin en sıcak ili oldu
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Meteoroloji verilerine göre, 12 Mart tarihinde saat 06:00 ile 18:00 arasında ülke genelinde en yüksek sıcaklıklar şu şekilde ölçüldü:

"Zonguldak, Devrek: 31,4 derece, Giresun, Espiye: 31,2 derece, Zonguldak, Çaycuma: 30,8, Rize, Çayeli 30,5 derece, Giresun, Yağlıdere: 30 derece, Bartın, Merkez: 30 derece, Ordu, Altınordu: 30,0 derece, Bartın, Merkez (Kozcağız): 30,0 derece."

Zonguldak'ın Devrek ilçesi, 31,4 santigrat derece ile Türkiye'nin en sıcak noktası oldu. Özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dikkat çekti.

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