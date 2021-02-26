Mart ayıyla birlikte AB ülkeleri Kovid-19 kısıtlamalarında gevşemeye gidiyor

AA 26 Şubat 2021 Cuma 11:11 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 11:11

Almanya'da yaklaşık üç aydır kapalı olan berber ve kuaför salonları, 1 Mart'tan itibaren yeniden açılacak. Bavyera ve Saksonya eyaletlerinde de aynı gün yapı marketler ile çiçekçiler tekrar çalışmaya başlayacak.

Ülkede 22 Şubat'ta 10 eyalette ilkokullarda belli tedbirler çerçevesinde yüz yüze eğitime başlandı. Kimi okullar sınıfları ikiye bölerek bir hafta bir yarısı, diğer hafta ikinci yarısı eğitim yaparken, bazı eyaletler sabahçı ve öğlenci uygulamasına geçti.

Başbakan Angela Merkel, 16 eyalet başbakanıyla 3 Mart'ta video konferans yöntemi ile bir kez daha tedbirleri görüşecek. Bu toplantıda, vaka sayılarının durumuna göre gevşetilme konusunda yeni kararlar alınması bekleniyor.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle uygulanan karantinanın vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacağını söyledi.

Johnson, aşamalı bir plan hazırladıklarını ve her aşamaya geçişte aşılama durumu, hastanelerdeki hasta sayısı, can kayıpları ve olası yeni virüs türlerine ilişkin verileri dikkate alacaklarını ifade etti.

İlk olarak 8 Mart'ta okulların açılacağını açıklayan Johnson, ikinci aşamanın ise sokağa çıkma yasağının kaldırılması olacağını bildirdi. "Evde kalın" kuralının 29 Mart'ta kaldırılacağını belirten Johnson, bu tarihten itibaren açık hava spor tesislerinin yeniden açılabileceğini ifade etti.



- Hollanda'daki kreş ve ilkokullarda tam zamanlı yüz yüze eğitime başlanacak



Hollanda'daki geçici hükümetin başbakanı Mark Rutte, günlük vaka sayılarında kaydedilen artışa rağmen özellikle gençlerin ve yaşlıların ruh sağlığındaki olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması için bazı tedbirleri gevşetmeye gittiklerini açıkladı.

Alınan bu yeni kararlara göre, kademeli olarak açılan ilkokul ve kreşlerde 1 Mart'tan itibaren tam zamanlı yüz yüze eğitime başlanacak. Ülkedeki ortaokul ve liselerde ise haftanın bir günü yüz yüze eğitim yapılacak. Orta öğretimde hangi gün yüz yüze eğitim yapılacağını kurumların kendisi belirleyecek ve bu süre en az 1,5 saat olacak.

Ayrıca sürücü kursları, berber ve güzellik salonları gibi yakın temas gerektiren iş yerleri de müşteri sayısı ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi kaydıyla 3 Mart'tan itibaren randevu ile müşterilerine hizmet verebilecek.

Mağaza ve dükkanlar, 3 Mart'tan itibaren randevusu olan müşterilerini kat başına 2 kişiyi geçmeyecek şekilde 10 dakika boyunca içeri alabilecek.

Hollanda'da yine 3 Mart'tan itibaren 17 yaş altındakiler takım sporlarına başlayabilecek, ancak evlere kabul edilen misafir sayısı 1 kişi ile sınırlandırılmaya devam edecek.



- Avusturya 4 ay sonra restoran ve hotelleri açmayı planlıyor

Avusturya'da iktidar yaklaşık 4 ay sona yeme-içme yerleri başta olmak üzere, otellerin de çeşitli tedbirlerle yeniden açılmasını planlıyor.

Ülkedeki sıkı karantina koşullarına 8 Şubat'ta son verilirken, ilk olarak okullar, alışveriş merkezleri ve kişisel bakım merkezleri açıldı. Yaklaşık 3 hafta önce açılan kuaförlerde giriş testi uygulanan ülkede, negatif sonuçlu Kovid-19 testi beyan edenler hizmet alabiliyor.

Otel ve yeme içme sektörü için de kuaförlerde olduğu gibi giriş testi uygulaması yapılmasının öngörüldüğünü açıklayan Başbakan Sebastian Kurz, özellikle sektörün temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde iktidarın bu önerisinin olumlu karşılandığını söyledi.

Öte yandan, martta atılması düşünülen bir başka gevşetme adımı ise bakım evlerinde büyük çoğunluğu aşılanan yaşlıları aile fertlerinin haftada 2 kez ziyaret etmelerine izin verilmesi olacak.



- Danimarka da kademeli gevşetmeye gidiyor



Danimarka'da Aralık 2020'den beri yürürlükte olan Kovid-19 kısıtlamaları 1 Mart'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek.

Ülkede 1 Mart'tan itibaren 5 bin metrekareye kadar dükkanların açılmasına izin verilirken, 5 bin metrekareden büyük dükkanlar da önceden rezervasyonla müşteri kabul edebilecek.

Azami 5 kişinin bir araya gelmesi kuralı açık havada yapılan kültürel ve sportif faaliyetlerde 25 kişiye çıkarılırken, kültürel faaliyetlere katılacak kişilerin son 72 saatte alınmış PCR testi ibraz etmeleri gerekecek.

Kuzey Jylland ve Batı Jylland bölgelerinde lise ve dengi eğitim kurumlarında öğrenciler okullarına dönebilecek. Öğrenciler haftada iki defa PCR testi yaptırmak zorunda kalacak.

Baltık Denizi'ndeki Bornholm Adası'nda temel eğitim okullarının tüm sınıflarının açılmasına izin verilirken, adadaki kuaför, dövme kliniği, güzellik salonu ve sürücü kursları da maske, mesafe ve son 72 saatte alınmış PCR testi kuralları çerçevesinde açılabilecek.



- Bulgaristan'da restoranlar açılıyor



Bulgaristan'da ise hükümet, 1 Mart'ta restoranların, 1 Nisan'da ise eğlence mekanlarının açılmasına karar verdi.

Başbakan Boyko Borisov, 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, aşılama kampanyasının sonuç verdiğine işaret ederek, bu nedenle 1 Mart'tan itibaren restoranların, 1 Nisan'dan itibaren de eğlence mekanlarının açılmasına karar verdiklerini kaydetti.

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren yerlerin güvenlik tedbirlerine uygun olarak yeniden açılacağını söyleyen Borisov, ülkede salgının artık çok fazla hissedilmediğini savundu.



- Belçika 1 Nisan'dan önce kısıtlamaları gevşetmeyi düşünmüyor



Belçika'da ise hükümet, tedbirlerin ne zaman ve nasıl gevşetildiğinde ne gibi sonuçların ortaya çıkabileceğini görmek için uzmanlara bazı senaryolar hazırlattı. Hazırlanan senaryoların kararları kolaylaştıracağını düşünen hükümet, kısa vadede gevşemenin üçüncü dalgaya neden olabileceği sonucuna vardı. Bu nedenle, restoran, bar ve kafelerin kapalı tutulmasının en az 1 Nisan'a kadar süreceği ifade edilirken, bu zamana kadar açık hava spor faaliyetlerine izin verilmesi gibi sınırlı bir gevşemenin de olabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, gevşemenin nisan veya mayıs ayında olması arasında çok fark bulunmadığı düşünülüyor. Ayrıca nisana kadar ülkede aşılanan kişi sayısının da artacağı ve bunun da bir rahatlama getireceği hesaplanıyor.



- İspanya'daki gevşeme restoran ve barlarla kısıtlı



Kovid-19 salgınına karşı 25 Ekim'den bu yana OHAL uygulayan İspanya'da alınan önlemler yeni vaka sayılarına ve hastanelerdeki doluluk oranlarına bağlı olarak 17 özerk yönetim arasında farklılıklar gösteriyor.

Ülkede halen günlük can kayıpları ve yeni vaka sayıları yüksek olsa da restoran, bar ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri ekonomik gerekçelerle ya da derneklerin açtıkları dava sonucu mahkeme kararlarıyla gevşetildi.

Özerk yönetimler, bölgelerindeki Kovid-19 yoğunluğuna göre 18.00 ile 23.00 saatleri arasına kadar restoran, bar ve alışveriş merkezlerinin açılmasına izin veriyor. Bazı bölgelerde restoran ve barların iç mekanlarında yüzde 30, dış mekanlarında yüzde 75'e kadar kapasiteyle müşteri alınmasına izin veriliyor.

İspanya'da vaka ve ölü sayısının en fazla olduğu Madrid bölgesi ise ekonomik sebeplerden tedbirlerin en çok gevşetildiği özerk yönetim olarak dikkati çekiyor.

Ülke genelinde 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde okullarda yüz yüze eğitime ara vermeden devam edilirken, sadece vakaların çıktığı sınıflar tedbir amacıyla 10 günlük karantinaya alınıyor.