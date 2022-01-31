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Masada ortak meseleler var... Türkiye kardeş ülke ile masaya oturdu

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Kalkınma Fonu Müdürü Halife el-Kuvari ile iki ülke arasındaki kalkınma ve insani yardım alanlarındaki iş birliğini ele aldı. Görüşmede, iş birliği yolları ile ortak öneme sahip meselelerin ele alındığı kaydedildi.

AA31 Ocak 2022 Pazartesi 22:05 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 22:14
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Katar Kalkınma Fonu tarafından yapılan açıklamada, Büyükelçi Göksu ile Fon Müdürü Kuvari'nin bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, iş birliği yolları ile ortak öneme sahip meselelerin ele alındığı kaydedildi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Göksu ve Kuvari'nin Türkiye ile Katar arasındaki dış ve uluslararası kalkınma yardımlarına ilişkin iş birliği konusunda fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Büyükelçiliğin paylaşımında, kalkınma yardımı projeleri üzerinde çalışmanın sabırsızlıkla beklendiği kaydedildi.

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