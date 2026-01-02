Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denilen firavunun yaptıkları yanına kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Yeni yıla girerken Galata Köprüsü üzerinde hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ettik. Bu, şunu gösteriyor Filistin yalnız değil.

Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı.

O çadırdan başka her şeye benzeyen, rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali, herhalde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmaz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tükiye olarak Gazze'yi yalnız bırakmadık, Filistin'i yalnız bırakmadık ve bundan sonra da ne Gazze ne Filistin yalnız kalmayacak pic.twitter.com/wupbhoKF8R — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 2, 2026

Pazartesi günü Trump'la görüşeceğim. Ukrayna ve Gazze konusunu konuşacağız.

Deprem konutlarındaki hedeflerimize inşallah ulaşacağız ve deprem konutlarının dışında sosyal konutlarda da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz.

2026'ya olumlu bir şekilde girdik, giriyoruz. Gerek enflasyondaki düşüş gerekse Merkez Bankamızın rezervi her geçen gün daha iyiye gidiyor.