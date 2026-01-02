İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2026 Cuma / 14 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0339
  • EURO
    50,4879
  • ALTIN
    6076.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denilen firavunun yaptıkları yanına kalmayacak
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denilen firavunun yaptıkları yanına kalmayacak

Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kalmayacak. 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz.' dedi.

HABER MERKEZİ2 Ocak 2026 Cuma 14:44 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denilen firavunun yaptıkları yanına kalmayacak
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Yeni yıla girerken Galata Köprüsü üzerinde hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ettik. Bu, şunu gösteriyor Filistin yalnız değil.

Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı.

O çadırdan başka her şeye benzeyen, rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali, herhalde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmaz.

Pazartesi günü Trump'la görüşeceğim. Ukrayna ve Gazze konusunu konuşacağız.

Deprem konutlarındaki hedeflerimize inşallah ulaşacağız ve deprem konutlarının dışında sosyal konutlarda da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz.

2026'ya olumlu bir şekilde girdik, giriyoruz. Gerek enflasyondaki düşüş gerekse Merkez Bankamızın rezervi her geçen gün daha iyiye gidiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.