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  • Masajla büyütülen sığır servet değerinde: Açık artırmada 202 bin dolara satıldı
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Masajla büyütülen sığır servet değerinde: Açık artırmada 202 bin dolara satıldı

Japonya'da Matsusaka ırkı sığır (Wagyu), açık artırmada 30 milyon yene (202 bin dolar) satıldı.

AA28 Kasım 2023 Salı 06:32 - Güncelleme:
Masajla büyütülen sığır servet değerinde: Açık artırmada 202 bin dolara satıldı
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Japonya Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre birinci sınıf mermer sığır etiyle tanınan bölgelerden Mie eyaletinde yerel türlere yönelik açık artırma düzenlendi.

Açık artırmada Mie Eyaleti Hayvancılık Araştırma Enstitüsünden 9 jüri üyesinin boyut, kürk ve genel fiziksel dengeye göre derecelendirdiği 50 sığır yer aldı.

"Hiroko No.1" isimli, 676 kilogramlık Matsusaka ırkı sığır, 30 milyon yene (202 bin dolar) alıcı buldu.

Bu, son 8 yılın en yüksek alıcı fiyatı olarak kayda geçti. Mie'nin Tsu bölgesinden "Asahiya" kasap dükkanı, sığırın yeni sahibi oldu.

Sığırı yetiştiren Taiki bölgesinden Japon besici Nakamura Kazuaki, "Beklenmedik derecede yüksek fiyat beni şaşırttı. Sığırların bakımı amacıyla gösterdiğim çabaların karşılığını aldığım için mutluyum ve daha da iyi sığırlar yetiştirmek istiyorum." dedi.

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